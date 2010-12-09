Панамский канал закрыт из-за дождей - впервые за 20 лет

Администрация Панамского канала, соединяющего Атлантический и Тихий океаны, временно закрыла его для прохода судов.

Как сообщает BBC News, из-за сильных дождей уровень воды в отдельных частях канала достиг критического максимума, что может быть опасно для судоходства.

Представители администрации пообещали, что попытаются отрегулировать уровень воды, выпуская ее через шлюзы, и возобновить пропуск судов как можно быстрее.

Lenta.ru сообщает, что из-за обрушившихся на Панаму дождей и вызванных ими наводнений погибли по меньшей мере 8 жителей страны, 1,5 тыс. остались без крова. В соседней Колумбии число жертв стихии достигло 46 человек, в Венесуэле - 35-ти.

На Панамский канал приходится около 5% всего мирового судоходства: ежегодно по этой артерии проходят около 14 тыс. судов и около 40 в сутки. В прошедшие годы из-за аварий здесь закрывались отдельные участки, но по всей длине канал не перекрывался уже больше 20 лет.

Сейчас ведутся работы по расширению канала. Проект стоимостью в несколько миллиардов долларов призван увеличить пропускную способность и сделать так, чтобы им могли пользоваться суда, которые сейчас для канала слишком велики.