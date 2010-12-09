10-22 декабря ДЖД ограничивает движение поездов по станции Донецк в связи с подготовкой к Евро-2012

С 10 по 22 декабря 2010 г., в связи с проведением масштабных путевых работ на станции Донецк, будет временно ограничено движение поездов.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД, путевые работы проводятся в рамках реконструкции вокзального комплекса Донецк к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

В частности, пригородные поезда будут следовать через станцию Донецк по грузовым путям без остановок. Ближайшие станции посадки-высадки пассажиров - Рутченково и Ясиноватая.

Сейчас для удобства пассажиров Донецкая железная дорога с местными органами самоуправления решает вопросы доставки пассажиров путем введения новых маршрутов от станции Ясиноватая к Путиловскому автовокзалу в Донецк, а также об увеличении интенсивности движения общественного транспорта в Донецке в направлении станции Рутченково.

Пассажирские поезда дальнего следования будут отправляться и приниматься со станции Донецк согласно действующему графику движения.