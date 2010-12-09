Ефименко поручил отменить тарифное регулирование на погрузочно-разгрузочные работы в 7 речпортах

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО поручил отменить тарифное регулирование на погрузочно-разгрузочные работы в большинстве речных портов. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

«Мы проведем эксперимент, позволив семи речным портам самостоятельно устанавливать тарифы и формировать конкурентные ставки. В случае, если это приведет к положительным результатам, будем работать над этим вопросом дальше », - подчеркнул министр.

Во исполнение этого поручения «Укрморречфлотом» будет проведена работа по исключению из сборника тарифов на комплекс работ, связанных с обработкой грузов, Днепродзержинского, Днепропетровского, Никопольского, Киевского, Кременчугского, Новокаховского, Черкасского и Черниговского речных портов. Как напоминают в министерстве, эти порты являются частными предприятиями и либерализация тарифов приведет к увеличению номенклатуры грузов, которые у них обрабатываются, и позволит владельцам развивать предприятия.

Согласно сообщению, отмену государственного регулирования тарифной политики в речных портах следует ожидать после принятия парламентом законопроекта Украины «О судоходстве на внутренних водных путях», который был принят за основу 2 ноября т.г.