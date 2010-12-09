ДЖД за 11 месяцев увеличила суточную погрузку на 7,7% - до 387,8 тыс. т

Донецкой железной дорогой за 11 месяцев этого года отправлено свыше 129,5 млн. т грузов, в среднем за сутки погрузка составила 387,75 тыс. т, что превышает плановые показатели на 5,1% и прошлогодний показатель на 7,7%. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, в частности, в ноябре 2010 года Донецкая железная дорога отправила 12,258 млн. тонн грузов, что составляет 38,9% от общих объемов «Укрзализныци». В среднем за сутки погрузка составила 408 тыс. тонн — на 6,1% больше ноября 2009 г. Как отмечается в сообщении, Донецкая железная дорога полностью выполняет заявки грузоотправителей и своевременно предоставляет подвижной состав, а также готова к повышенным объемам перевозок.