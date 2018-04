Вице-президент ВОЛИ Бурден вошел в первую десятку лучших финансовых директоров Украины

Вице-президент по финансам (CFO) компании ВОЛЯ Марк БУРДЕН вошел в Топ-10 рейтинга лучших финансовых директоров Украины, который организовал журнал &.ФИНАНСИСТ. Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

Рейтинг является единственным в нашей стране профессиональным рейтингом финансовых директоров - в нем оценивалась работа CFO за период 2008-2009 и в частности, эффективность антикризисных мероприятий, особенно актуальных в указанный период.

Выдвижение претендентов осуществлялось широким сообществом финансистов – самими финансовыми директорами, а также специалистами банков, страховых, инвестиционных, аудиторских и консалтинговых и рекрутинговых компаний.

Официальная церемония награждения состоится 10 декабря 2010 года.

М.БУРДЕН (Великобритания) занимает должность CFO компании ВОЛЯ с сентября 2010 года. Ранее он работал в компании "МТС Украина" (с 2002 до 2010 гг.) в качестве финансового директора. В 1994-1995 гг. М.БУРДЕН был советником Минсвязи Украины по вопросам реструктуризации, тарифной политики и регуляторных проблем, в 1995-1997 гг. работал финансовым контролером в компании «Утел». Впоследствии он, до возвращения в Украину, работал финансовым директором компании GTS в России, корпоративным контролером Golden Telecom, Inc. М.БУРДЕН – член Института управленского учета Великобритании (Chartered Institute of Management Accountants) и Британского Института маркетинга (Chartered Institute of Marketing).

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. В целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, включая более 420 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет.

ВОЛЯ предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.