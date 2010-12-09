Перевозчики Черниговской области: нелегальные пассажирские перевозки приобрели угрожающие масштабы

Перевозчики Черниговской области считают, что нелегальные пассажирские перевозки в регионе приобрели угрожающие масштабы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил председатель Ассоциации предприятий автомобильного транспорта "Черниговтрансавто" Василий ПЕТРИШИН.

"На всех маршрутах, где есть хороший пассажиропоток, вместе с законными перевозчиками работают нелегальные", - констатировал он, прибавив, что многие годы существует параллельная маршрутная сеть, которая регулируется самими перевозчиками.

По словам В.ПЕТРИШИНА, около 40% пассажирских перевозок в регионе являются нелегальными и мешают нормальной работе перевозчиков, работающим в правовом поле.

"Это опасно для пассажиров. Садиться в автобус, который годами не проверялся, - это реальная угроза жизни пассажиров", - отметил он.

Глава ассоциации также подчеркнул, что "нелегальные" перевозчики платят мизерные налоги. Так, в Черниговской области зарегистрировано 2,5 тыс. автобусов, из которых только 400 принадлежат предприятиям, а остальные – физическим лицам-предпринимателям.

"Со свыше 2 тыс. этих автобусов за год платится 1,5 млн. грн. налогов, тогда как с автотранспортных предприятий – 9 млн. грн.", - подчеркнул В.ПЕТРИШИН. Он также отметил, что на предприятиях на один автобус налоговая нагрузка достигает 22 тыс. грн. в год, тогда как у "частников" не превышает 700 грн.

Представители автотранспортных предприятий Черниговской области, занимающиеся пассажирскими перевозками, заявляют, что в целом не выступают против частных перевозчиков как субъектов рынка, однако готовы с ними конкурировать на равных правовых условиях легальной деятельности.