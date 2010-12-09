Автоперевозчики Черниговской области просят упорядочить пассажирские перевозки

Автоперевозчики Черниговской области призывают

главу Черниговской облгосадминистрации Владимира ХОМЕНКА обеспечить упорядочение пассажирских перевозок в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении автоперевозчиков к губернатору, обнародованном в ходе пресс-конференции.

В частности, автоперевозчики обращают внимание головы ОГА на критическое состояние, в котором находятся автопредприятия области.

"Социальные перевозки в малозаселенные сельские пункты области, бесплатные перевозки льготных категорий пассажиров – все это тяжелым грузом легло на плечи наших автопредприятий", - говорится в обращении.

Предприниматели назвали восемь проблемных вопросов, решение которых "стабилизировало бы работу автоперевозчиков, сняло бы социальное напряжение в коллективах и способствовало организации перевозок на социально важных маршрутах". В частности, речь идет о своевременной выплате компенсаций на перевозку льготных категорий граждан, борьбе с "нелегальными" перевозчиками и "подпольными" автостанциями, необходимости дотирования из бюджета социально важных, но нерентабельных маршрутов, повышении предельных тарифов на проезд, поскольку их размер не пересматривался с 2008 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Ассоциации предприятий автомобильного транспорта "Черниговтрансавто", в Черниговской области на сегодняшний день из зарегистрированных 2,5 тыс. автобусов всего 400 принадлежат предприятиям, осуществляющим организованные транспортные пассажирские перевозки, остальные – физическим лицам-предпринимателям, которые, в большинстве, также осуществляют пассажирские перевозки по параллельным действующим маршрутам, однако «вне правового поля».