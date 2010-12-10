В Сумской обл. в связи с ремонтом частично перекрыто движение на трассе Киев-Москва

В Сумской области в связи с проведением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-02 Кипти-Глухов-Бачевск закрыто движение транспортных средств на участках км 150 - км 165 и км 208 - км 233 на трассе Киев-Москва.

Об этом УНИАН сообщили в управлении автомобильных дорог в Сумской области.

Объезд осуществляется по автомобильным дорогам в направлении Кипти-Бачевск-Р-61: Батурин-Конотоп-Сумы-Р-60, Кролевец-Конотоп-Ромны-Пирятин-М-02, Кипти-Глухов-Бачевск-Р-65, КПП Николаевка-Семеновка-Новгород-Сиверский-Глухов-КПП, Катериновка-О190404, Заруцкое-Студенок-Уланово - О190405, Уланово-а/д Кипти-Глухов-Бачевск.

В направлении Бачевск-Кипти - в обратном направлении.

Проезд по указанным объездным дорогам обеспечен.