Сбежавшая собака на 20 минут парализовала крупнейший аэропорт Бразилии

Аэропорт "Конгоньяс" в бразильском Сан-Паулу закрылся на 20 минут из-за выбежавшей на взлетно-посадочную полосу собаки, сообщает РИА Новости со ссылкой на аэропортовую службу Бразилии Infraero.

По данным ведомства, инцидент произошел в грузовом терминале аэропорта, когда хозяйка намеревалась забрать собаку после перелета. Животное сумело вырваться из ее рук и сбежать. Попав на полосу, пинчер начал беспорядочно перемещаться по ней, создавая риск для собственной жизни, а также для взлетов и посадок самолетов. Служащим аэропорта потребовалось 20 минут, чтобы поймать пса, после чего аэропорт смог возобновить работу в нормальном режиме. В результате четыре рейса были задержаны, отмечает Infraero. Собака не пострадала и была возвращена хозяйке.

Аэропорт "Конгоньяс" является одним из самых загруженных в Бразилии. Он расположен в черте города в непосредственной близости от офисов и жилых домов и используется для так называемого"воздушного моста" со вторым по величине городом страны Рио-де-Жанейро. Взлеты и посадки происходят в аэропорту Конгоньяс каждые пять минут.