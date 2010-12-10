Бортпроводники Finnair закончили 10-дневную забастовку

Бортпроводники крупнейшего финского авиаперевозчика Finnair достигли соглашения с работодателем об условиях труда, таким образом, завершилась 10-дневная забастовка, повлекшая отмену сотен рейсов, сообщает в пятницу РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс. Ожидается, что авиасообщение окончательно нормализуется в течение выходных.

Переговоры, по итогам которых вечером в четверг было достигнуто соглашение, проходили при участии государственного посредника по трудовым спорам Финляндии Эсы Лонки (Esa Lonka). Бортпроводники Finnair выступали против планов работодателя отменить выходные дни после межконтинентальных полетов. Во вторник к бортовому персоналу авиакомпании присоединились члены других профсоюзы, занимающиеся, в частности, поставкой топлива для перевозчика, техническим обслуживанием его авиапарка и предоставлением питания.

По данным агентства Франс Пресс, с 30 ноября, когда началась забастовка, Finnair пришлось отменить более 1,8 тысячи рейсов, что доставило неудобства около 9 тысяч пассажиров. По данным Finnair, забастовка ежедневно приносила компании убыток более чем в два миллиона евро.