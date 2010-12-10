КрАСЗ увеличил производство на 67%

ООО «Кременчугский автосборочный завод» (КрАСЗ, Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-ноябре 2010 года увеличило производство автомобилей различных марок и модификаций на 66,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 5814 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит КрАСЗ.

В сообщении отмечается, что в ноябре т.г. КрАСЗ увеличил производство автомобилей различных марок на 94,7% по сравнению с ноябрем 2009 года – до 625 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году КрАСЗ сократил производство автомобилей различных марок и модификаций на 86,4%, или 23,799 тыс. штук, по сравнению с 2008 годом – до 3748 штук.

Справка УНИАН. ООО «Кременчугский автосборочный завод», входящее в состав Группы компаний «АИС», осуществляет крупноузловую сборку автомобилей различных марок. Производственные площади (26 га) и развитая инфраструктура позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.