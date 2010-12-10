Производство легковых автомобилей в Украине за 11 месяцев выросло на 1%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-ноябре 2010 года, по оперативным данным, увеличилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 64,538 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным ассоциации, производство автобусов в Украине в январе-ноябре т.г. увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 2377 штук.

Также в сообщении сказано, что производство грузовых автомобилей в Украине в январе-ноябре т.г. увеличилось в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 4727 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство легковых автомобилей в Украине сократилось на 83,6% по сравнению с 2008 годом – до 65,7 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2009 году сократилось на 85,4% по сравнению с 2008 годом – до 1473 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 78,8% – до 2499 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.