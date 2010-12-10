«ЗАЗ» сократил производство легковых автомобилей на 17,8%

Крупнейший в Украине производитель легковых автомобилей ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, г.Запорожье) в январе-ноябре т.г. сократил производство легковых автомобилей на 17,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 35,868 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит ЗАЗ.

В сообщении отмечается, что в январе-ноябре т.г. "ЗАЗ" увеличил производство автобусов в 2,6 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 342 штук, а также увеличил производство грузовых автомобилей на 35,3% - до 2752 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году "ЗАЗ" сократил производство легковых автомобилей на 82,6%, или на 208,518 тыс. штук, по сравнению с 2008 годом, до 43,958 тыс. штук.

Справка УНИАН. ЗАО «ЗАЗ» - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.