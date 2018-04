«Укрферри» приступает к реализации проекта сообщения с турецким портом Самсун

Судоходная компания «Укрферри» приступает к реализации проекта железнодорожно-паромного сообщения с портом Самсун (Турция).

Об этом УНИАН сообщили в «Укрферри».

Согласно сообщению, 2 декабря т.г. в Самсуне прошли переговоры между руководством СК «Укрферри» и порта Самсун по вопросам реализации проекта создания современного железнодорожно-паромного терминала в порту Самсун и его включения в существующую паромную линию Варна-Поти/Батуми-Ильичевск.

По итогам переговоров был подписан протокол, определяющий конкретный перечень необходимых работ и сроки их выполнения. В частности, будут проведены дноуглубительные работы и мероприятия для обеспечения безопасного подхода и швартовки украинских паромов к железнодорожно-паромному мосту, осуществлено переоборудование существующего паромного моста под железнодорожную колею стандарта 1520 мм, построен береговой железнодорожный терминал с колеей российского стандарта (или смешанной колеей Европа-Россия) для единовременного хранения и обработки 150-160 вагонов. Терминал планируется построить таким образом, чтобы на нем были предусмотрены все возможные схемы перегрузочных работ: вагон-вагон, вагон-автомобиль и вагон-причал.

Особый акцент специалисты «Укрферри» сделали на возможности обработки контейнеров, что необходимо для продления проекта поезда «Викинг» из Ильичевска до территории Турции и его загрузки транзитными контейнерами, для чего он и предназначался. Порт Самсун выбран для этих целей не случайно – он находится в центральной части черноморского берега Турции, имеет разветвленную сеть железнодорожных путей, связанных с международными транспортными коридорами, проходящими через Турцию, и мощными экономическими зонами страны в центре и на юге.

Как отмечается в сообщении, таким образом, после окончания всех работ и организации железнодорожно-паромного движения на этом направлении Евросоюз, Турция и Украина получат новый транспортный коридор, позволяющий с минимальными временными потерями доставлять грузы не только из Балтики и Центральной Европы в Турцию, но и транзитом в Иран, Ирак и далее в страны Юго-Восточной Азии.

Как отмечают в компании, 13 декабря т.г. в офисе «Укрферри» будет проведено выездное заседание рабочей группы проекта Евросоюза «Motorways of the sea for the Black sea and the Caspian sea», в который включен и проект создания паромной связи с портом Самсун. Планируется, что на заседании будет принято решение о немедленном начале проектных работ и финансировании данного проекта со стороны Евросоюза.

«Мы не впервые реализуем подобные проекты – «Укфрерри» создавало паромные терминалы в портах Дериндже и Керчи, налаживало работу новых паромных линий... Обратите внимание – в порту Самсун уже более года простаивает паромный терминал, построенный российской стороной для организации паромных перевозок на порт Кавказ. А предназначенный для этого паром «Феруз» уже 4 месяца без движения стоит у причальной стенки в порту Самсун. Причина банальная – нет грузопотока. В основу же нашего проекта положено наличие грузовой базы, наработанной с 2001 года, для которой и создаются перевозочные мощности», – сказал президент СК «Укрферри» Александр КУРЛЯНД.

Работа над проектом ведется совместно с болгарским пароходством «БМФ АД», которое на сегодня является крупнейшим морским перевозчиком на Черном море. Как считают в «Укрферри», это позволит реализовывать проект вне зависимости от сроков и объемов финансирования со стороны Евросоюза.

Как сообщалось, в середине октября текущего года руководство Евросоюза и проекта «ТРАСЕКА» (транспортная магистраль Европа-Кавказ-Азия) во время международной транспортной конференции в Брюсселе поддержало проект нового Ро-Ро / железнодорожно-паромного сообщения на Черном море: порты Украины – порт Самсун (Турция) – порты Грузии, который представили экспертам специалисты СК «Укрферри», Одесский морской торговый порт и турецкий порт Самсун. В данном проекте активное участие приняла и болгарская сторона в лице пароходства «БМФ АД» – партнера «Укрферри» по межправительственным соглашениям о паромных перевозках.