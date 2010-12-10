Ялтинский морпорт принят в Ассоциацию круизных портов Средиземноморья

Ялтинский морской торговый порт принят в Ассоциацию круизных портов Средиземноморья (MedCruise).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник начальника Ялтинского морского торгового порта Янина СЕЛИНА.

По ее словам, это произошло в ходе 37-й Генеральной ассамблеи Ассоциации круизных портов Средиземноморья, посвященной развитию круизного бизнеса, которая проходила в Каннах (Франция) в конце ноября - начале декабря.

По словам Я.СЕЛИНОЙ, это свидетельствует о том, "что Ялтинский порт, как «жемчужина» Крыма, является очень перспективным, и представляет интерес для иностранных судовладельцев, которые оперируют судами класса «люкс». Она добавила, что «в дальнейшем участие порта в работе Ассоциации позволит увеличить количество судозаходов. А это, в свою очередь, значительно поддержит бюджет порта и города, а также позволит укрепиться международному статусу Ялты».

Я.СЕЛИНА сообщила, начальник порта Сергей ТАРАКАНОВ провел личные встречи с вице-президентом компании «Royal Caribbean International» Джоном ТЕРСЕКОМ, на которых обсуждался вопрос реконструкции порта, увеличения причального фронта и развития инфраструктуры.

*** В работе Ассоциации круизных портов Средиземноморья и ежегодной выставке-конференции Seatrade Med 2010 Cannes ежегодно участвуют более 2 тысяч круизных операторов, агентов, судовладельцев, туроператоров.