Колесников назначен главой транспортного министерства для усиления этого блока – эксперт

Назначение вице-премьер-министра Бориса КОЛЕСНИКОВА министром инфраструктуры реорганизованного транспортного министерства является усилением транспортного блока.

Об этом в комментарии УНИАН сказал руководитель аналитической группы консорциума «Менеджмент Консалтинг Групп» Дмитрий ПОДТУРКИН.

«Цель назначения однозначна – усиление транспортного блока, потому что возглавлять транспортный блок будет, с одной стороны, вице-премьер, а это показывает значение, которое уделяют транспортному блоку, с другой стороны, – это серьезный политик, с именем, который может решать вопросы, связанные с развитием его министерства, подведомственных ему структур», – отметил эксперт.

По его словам, данное назначение особенно положительно может сказаться на подготовке железных дорог к Евро-2012, так как Б.КОЛЕСНИКОВ как вице-премьер курирует подготовку к чемпионату, а железнодорожный транспорт – единственный вид транспорта, который не получал государственных средств на подготовку к Евро, а финансировал эти программы за собственные средства.

«Уж точно можно надеяться, что программа подготовки к Евро-2012 будет реализовываться намного эффективней и быстрее и железнодорожный транспорт получит реальные средства на реализацию программ, связанных с Евро-2012, потому что новый министр напрямую курирует этот вопрос и, думаю, будет продолжать курировать. Железная дорога, по-моему, единственный вид транспорта, который при подготовке к Евро-2012 целевых денег от государства не получал и финансировал программы за собственные средства», – отметил Д.ПОДТУРКИН.

По его словам, пока еще сложно сказать, как скажется на отрасли реорганизация Министерства транспорта и связи в Министерство инфраструктуры, поскольку «есть только новое название министерства». Точнее можно будет говорить, когда будут обнародованы положения министерства и его служб, отметил эксперт.

«Одно приятно, что административная реформа – пока в тех положениях, которые уже обнародованы в прессе, – полностью разделяет функции управления госсобственностью и функции создания нормативно-правовой базы и законотворчества, выделяя функции законотворчества на министерский уровень, а функции управления – на уровень соответствующих служб. Вот это главное, положительное, а все остальное пока сложно сказать», – отметил аналитик.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом создал Министерство инфраструктуры Украины, Государственную автотранспортную службу Украины, Государственную авиационную службу Украины, Государственную службу связи Украины, Государственную службу морского и речного транспорта Украины, реорганизовав Министерство транспорта и связи Украины, а также возложив на создаваемое министерство функции по реализации государственной политики в сфере туризма.

Президент освободил от должности министра транспорта и связи Константина ЕФИМЕНКО и назначил Бориса КОЛЕСНИКОВА вице-премьер-министром – министром инфраструктуры.