Французский суд оштрафовал ж/д компанию за опоздание пассажира на работу

Французский суд впервые оштрафовал Национальную компанию французских железных дорог (SNCF) за то, что по ее вине пассажир опоздал на работу, сообщает в пятницу РИА Новости.

Несмотря на то, что решение по делу было вынесено еще в конце сентября, информация о нем заняла первую полосу в газете Parisien и на интернет-сайте радиостанции France Info.

Решение суда может сыграть на пользу многих пассажиров SNCF, поезда которой периодически приходят с опозданием из-за поломок на ветке. Адвокат по имени Реми Рокет пропустил одно из слушаний в городе Ним на юге страны, потому что не успел на пересадку на парижский вокзал из-за опоздания пригородного поезда. В итоге его клиент проиграл процесс. Суд подтвердил, что электричка адвоката опоздала на полчаса по вине SNCF: на железной дороге возникли проблемы с переключением стрелок. Апелляционный суд Парижа обязал компанию выплатить Рокету и его адвокатскому сообществу возмещение в размере 2,8 тысячи евро, а также возместить потерпевшему 500 евро за "волнение и потраченные нервы" и 1,5 тысячи евро за услуги адвоката.

Как отмечают СМИ, SNCF не стала оспаривать решение в Кассационном суде, и оно вступило в законную силу. Теперь оно станет прецедентом и может повлечь за собой тысячи подобных дел во французских судах. Во французских СМИ уже обсуждались дела против железнодорожной компании. В частности, в июле этого года жительница департамента Эн потребовала от SNCF 45 тысяч евро, поскольку не прошла испытательный срок на новой работе из-за опозданий региональных экспрессов.