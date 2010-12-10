Колесников отметил удовлетворительную работу «Укрзализныци» по грузоперевозкам

Новоназначенный вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ в ходе своего представления в министерстве отметил удовлетворительную работу «Укрзализныци» в осуществлении грузоперевозок.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба министерства.

«Наиболее удовлетворительно работает сейчас направление грузовых перевозок "Укрзализныци". Все остальное - начиная с автомобильных дорог и заканчивая воздушным пространством и наземными службами авиации - требует полной модернизации. Много лет в этой сфере была плановая экономика, а не рыночная, поэтому упадок в других направлениях понятен», - сказал вице-премьер.

По убеждению Б.КОЛЕСНИКОВА, транспорт - очень важная составляющая часть повседневной жизни, а его уровень работы оценивается качеством обслуживания. «Премьер-министр и Президент поставили задачу создать в Украине современную транспортную инфраструктуру, сильнейшую как минимум в Восточной Европе... Я не сомневаюсь, что совместно мы добьемся успеха и выполним поставленную задачу», - подчеркнул он.

Напомним, Б.КОЛЕСНИКОВ назначен на должность вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Украины Указом Президента № 1107/2010 от 9 декабря 2010 г.