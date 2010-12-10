Из Донецка отправился в первый рейс поезд до Ворохты по новому маршруту

10 декабря 2010 г. в 8.30 со станции Донецк торжественно отправили в первый рейс поезд №551/552 по новому маршруту Донецк - Днепропетровск - Киев - Ворохта - Днепропетровск - Донецк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци", этим специальным рейсом, в который вместе с другими пассажирами отправились шахтеры и металлурги, начинается всеукраинская акция «Укрзализныця объединяет Украину», которая проходит в рамках подготовки к празднованию 150-летия украинских железных дорог (будет отмечаться 4 ноября 2011 г.). Целью акции является популяризация железнодорожного транспорта.

Начальник Донецкой железной дороги Николай РОГОВ отметил, что этот новый рейс способствует объединению промышленного Донбасса и Западной Украины. Билеты на поезд пользуются большим спросом. Пользуется популярностью также и автомобилевоз. Во время первого рейса перевозится 6 автомобилей из восьми, которые вмещает специальный вагон. Особенностью поезда является то, что пассажиры смогут доехать в Прикарпатье без пересадок менее, чем за 25 часов.

В поездку на Прикарпатье приглашены шахтеры и металлурги. Для них «Укрзализныця» совместно с Ивано-Франковской облгосадминистрацией организовали экскурсию по живописным местам Западной Украине. Благодаря этому представители социально важных профессий имеют возможность ознакомления с достопримечательностями культуры и архитектуры, местными традициями, колоритом и обычаями карпатского региона.

Поезд следует через станции Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин. В его составе семь вагонов: один СВ, два плацкартных и четыре купейных. Для пассажиров создана возможность перевезти в Карпаты автомобиль, поскольку в составе поезда курсирует автомобилевоз.

Курсировать регулярно поезд №551/552 по маршруту Донецк - Днепропетровск - Киев - Ворохта - Днепропетровск - Донецк будет с 25 декабря по 15 января. По нечетным датам: отправление из Донецка в 8.30, прибытие в Ворохту в 11.40. Обратно из Ворохты поезд будет отправляться в 20.22, прибытие в Донецк в 21.30, а также отправление из Днепропетровска в 12.36, прибытие в Ворохту на следующие сутки в 11.40, отправление из Ворохты по четным числам в 20.22, прибытие в Днепропетровск на следующие сутки в 17.28.

Стоимость билетов: СВ - 758 грн., купе - 191 грн, плацкарт - 125 грн. Стоимость перевозки легкового автомобиля весом до 2 тонн составит 1484 грн.

Кроме поезда №551/552 «Донецк-Днепропетровск-Киев-Ворохта" будет курсировать еще поезд №515/516 «Киев - Ворохта». В состав указанных поездов будут включены автомобилевозы.