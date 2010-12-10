Курсирование поезда Донецк-Ворохта планируется продлить на весь зимний период

Курсирование поезда Донецк - Днепропетровск - Киев - Ворохта - Днепропетровск - Донецк планируется продлить на весь зимний период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам гендиректор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«Поезд на первом рейсе заселен уже на 90%, фактически все места раскуплены. На автомобилевозах уже едет 11 автомобилей в этот первый рейс. До Нового года и до 5 января все билеты раскуплены. Это говорит о том, что рейс удачный, маршрут проложен эффективно. Однозначно курсирование поезда будет продлено на весь зимний период, думаю, что если будут запросы, мы усилим этот поезд автомобилевозами, и я уже дал поручение, чтобы добавить еще 6 автомобилевозов», - сказал М.КОСТЮК.

По его словам, пассажиры теперь не будут вынуждены, приезжая на отдых в Карпаты с востока Украины, делать несколько пересадок. «Вы представляете, сколько нужно было сделать пересадок пассажиру, чтобы из Донецка доехать на отдых в Карпаты? Фактически было три комплексных пересадки, сегодня мы имеем прямой маршрут к месту отдыха. Надеюсь, что это будет эффективно», - отметил М.КОСТЮК.

Как сообщил он, Львовская железная дорога провела масштабные работы для подготовки этого маршрута. «Поскольку направление достаточно местного значения, чтобы пустить полноценные пассажирские поезда, было заменено около 12 тыс. деревянных шпал, большое количество рельсов, сделано свыше 100 км разного вида ремонта. Мы переоборудовали станцию Ворохта, подготовили там пункты экипировки и пр.», - сказал гендиректор ведомства.

По его словам, кроме того «Укрзализныця» ставит рельсовый автобус на участок Ивано-Франковск - Ворохта. «Он будет работать между этими дальними поездами и обеспечивать местные перевозки. Это будет абсолютно коммерческий маршрут, он дополнит те местные дизель-поезда, которые там курсируют», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня со станции Донецк торжественно отправили в первый рейс поезд №551/552 по новому маршруту Донецк - Днепропетровск - Киев - Ворохта - Днепропетровск - Донецк.

В частности, этим специальным рейсом, в который вместе с другими пассажирами отправились шахтеры и металлурги, начинается всеукраинская акция «Укрзализныця объединяет Украину», которая проходит в рамках подготовки к празднованию 150-летия украинских железных дорог (будет отмечаться 4 ноября 2011 г.). Целью акции является популяризация железнодорожного транспорта.

Особенностью поезда является то, что пассажиры смогут доехать в Прикарпатье без пересадок менее, чем за 25 часов.

Для шахтеров и металлургов «Укрзализныця» совместно с Ивано-Франковской облгосадминистрацией организовали экскурсию по живописным местам Западной Украины. Поезд следует через станции Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин. В его составе семь вагонов: один СВ, два плацкартных и четыре купейных. Для пассажиров создана возможность перевезти в Карпаты автомобиль, поскольку в составе поезда курсирует автомобилевоз. Предварительно было определено, что курсировать регулярно поезд будет с 25 декабря по 15 января.