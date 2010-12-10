Укрзализныця рассчитывает повысить эффективность туристических маршрутов

«Укрзализныця» рассчитывает повысить эффективность развития туристических маршрутов в рамках реорганизации профильного министерства. Об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«Сегодня в контексте административной реформы, одним из интересных моментов является то, что в Министерство инфраструктуры будет включена также служба по туризму, и мы как раз сможем работать более эффективно и отрабатывать эти вопросы», - отметил он.

По его словам, «Укрзализныця» будет предлагать туристически привлекательные маршруты, и надеется на заинтересованность туристических агентств.

«То, что в зимний период нужно доставлять пассажиров в Карпаты — абсолютная аксиома, которую не нужно доказывать. Карпаты интересны так же, как летом — Крым», - отметил он. Особенно, по словам главы «Укрзализныци», это важно, учитывая затрудненный проезд автодорогами к некоторым местам в Карпатах.

«Президент поставил задачу нам кардинально изменить подход к транспортному сообщению с курортными городами. Мы в текущем году работали на предмет развития сообщения с Крымом, подняли скорость между Симферополем и Севастополем, в следующем году мы продолжим эту работу, будем строить пригородный вокзал совместно с властями Крыма и таким образом, сам главный транзитный вокзал Симферополя станет более свободным от пригородного движения», - сказал он.

По словам гендиректора ведомства, то же самое касается и развития движения в Карпаты. «В контексте подготовки к зимним олимпийским играм нам нужно потихоньку начинать с локальных маршрутов», - отметил он.

При этом М.КОСТЮК напомнил, что ведомство готовится к празднованию 150-летия железных дорог в следующем году, в рамках чего уже вводятся туристически привлекательные маршруты. «Мы подготовим подвижной состав, который будет к 150-летию задействован. Подготовим два паровоза, и организуем маршруты по историческим местам Украины вместе с турагентствами», - сказал он. В частности, планируется возобновить маршруты, которые пользовались в Украине спросом в историческом прошлом, в том числе, маршрут из Ивано-Франковска в Рахов. «Нужно много поработать в плане развития инфраструктуры, в плане сообщения со странами-соседями — Польшей, Румынией, Словакией, Венгрией, Австрией», - отметил М.КОСТЮК.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины своим Указом создал Министерство инфраструктуры Украины, реорганизовав Министерство транспорта и связи Украины, а также возложив на создаваемое министерство функции по реализации государственной политики в сфере туризма.