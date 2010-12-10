На ряде поврежденных дорог Прикарпатья и Закарпатья восстановлено движение автотранспорта

На ряде поврежденных вследствие интенсивных осадков дорог Прикарпатья и Закарпатья восстановлено движение автотранспорта, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры (бывшее Министерство транспорта и связи).

Согласно сообщению, вследствие интенсивных дождей и подъема уровня воды в реках Тиса, Боржава, Иршава подверглись разрушениям и повреждениям автомобильные дороги в 10 районах Закарпатской области, в частности, на одной дороге государственного значения Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов и одной в Ивано-Франковской области.

По состоянию на 10 декабря восстановлено движение на таких автодорогах: Межгорский район: а/д Изки - Буковец, Раховский район: а/д государственного значения Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов (с. Луг) км 137, (с. Деловое) км 147, (г. Рахов) км 164, км 165; а/д государственного значения Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов, км 130 (перед пгт Бычков), а/д государственного значения Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов, км 138.

Вместе с тем, сложная ситуация остается на ряде участков дорог Закарпатской области, о закрытии движения на которых сообщалось ранее.

Движение закрыто на таких автодорогах в Закарпатской области: Виноградовский район - а/д Большие Комяты - Вилок (между с. Комяты - с. Шаланки), км 4 +300 - 4 +600 (водами реки Боржава залит участок дороги); Иршавский район - а/д государственного значения Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов (с. Плотина), км 37 +300 (перелив воды р. Боржава через дорогу) - существует объезд; а/д Н.Болотное - Б.Розтока, км 1 +000 - 2 +000 (перелив воды через дорогу, высотой 50 см); Раховский район, (с. Белин) км 182 (перелив воды р. Тиса через дорогу, высотой 40-70 см); а/д государственного значения Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов, км 178 (перелив воды через дорогу, наносы с камнями) - объезд существует; Тячевский район, а/д Усть Черная - Лопухов (залито дорогу протяженностью 2 км), а/д Кричево - Россошь, км 0 +400 (залито 300 м дороги); Ужгородский район, а/д Ужгород - Демечи, км 19 +000 (перелив воды через дорогу); Хустский район, а/д государственного значения Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов, км (между с. Боронява - с. Сокирница), км 77 (перелив воды р.Тиса через дорогу), а/д Межгорье - Колочава - Буштино, (с. Ольшаны) км 40.

Кроме того, в Верховинском районе Ивано-Франковской области на автодороге местного значения Ильцы - Пограничная Застава № 3, км 12 +000 вышла из берегов река Черный Черемош, затоплена часть автодороги, проезд для легкового транспорта отсутствует.

В министерстве просят учесть данную информацию при планировании своих поездок.