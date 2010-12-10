Экономия затрат при введении дневных поездов будет достигать 40%. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«Мы посчитали, что кроме социального эффекта организация дневных поездов будет иметь чрезвычайно серьезный экономический эффект. Для нас будет очень важно внедрять экономные, ресурсосберегающие технологии. Таким образом, можно будет, не поднимая стоимость проезда, достигнуть лучшего финансового результата», - отметил он.

По его словам, задача ведомства – на участках 500-550 организовать движение за 4,5 часа. «Тогда мы станем реальными конкурентами авиаперевозок, учитывая, что мы все-таки предлагаем продукт от центра до центра (города — УНИАН)», - отметил М.КОСТЮК.

По словам гендиректора ведомства, для ускорения осуществления процедур подготовлен терминал на Киевском центральном пассажирском вокзале для таможенного досмотра. «Конечно, не все поезда могут быть организованы с таким осмотром, это должно быть движение безостановочное, как раз скоростные поезда могут быть. Нужно опробовать эффективность процедуры, однако уверен, что эффективность будет», - сказал гендиректор ведомства.

Он также отметил, что «имеет право на жизнь скоростное движение в дневном формате на участке Москва-Харьков». «Этот марш эффективный тем, что граница находится близко к Харькову. Что касается направления Киев-Москва, то, конечно, это остается классический ночной маршрут. Но отправление из Киева в 11 вечера и прибытие в Москву в 6.30 утра — абсолютно эффективно», - добавил он.