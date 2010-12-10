Днепроавиа просит Фонд госимущества провести открытый аукцион по Международным авиалиниям

Открытое акционерное общество "Авиационная компания "Днепроавиа" заинтересованно в приобретении государственного пакета акций СЗАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" и просит Фонд государственного имущества допустить компанию к участию в аукционе по продаже.

Об этом говорится в имеющемся в распоряжении УНИАН письме «Днепроавиа», направленном председателю ФГИУ Александру РЯБЧЕНКО.

В частности, в "Днепроавиа" отметили, что авиакомпания заинтересована в приобретении государственного пакета акций МАУ и имеет такую возможность за счет собственных средств, финансовой поддержки со стороны акционеров, финансовых компаний, в том числе международных.

Как подчеркивается в письме, "Авиационная компания "Днепроавиа", которая является одной из ведущих, наиболее авторитетных и опытных авиакомпаний на рынке Украины, готова привлечь необходимый капитал как для приобретения государственного пакета акций указанной авиакомпании, так и для обновления парка воздушных судов, повышения профессионального уровня персонала СЗАО "Авиакомпании "Международные авиалинии Украины", осуществления других необходимых мер для улучшения производственно-экономических показателей этой авиакомпании.

При этом в письме отмечается, что на сегодня была обнародована официальная позиция ФГИУ о том, что приемлемой ценой при продаже государственного пакета акций МАУ является не менее чем 250 млн. грн.

При этом в “Днепроавиа” отметили, что “мы готовы заплатить за пакет акций СЗАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 516 841 000 грн. (эквивалент 65 млн. долларов США) и считаем это справедливой рыночной ценой, о чем свидетельствует мнение авторитетных независимых экспертов, оценщиков”. “Нам также известно, что заинтересованы в приобретении пакета акций некоторые другие украинские и иностранные компании”, - отмечается также в письме.

По убеждению “Днепроавиа”, единственной возможностью получить справедливую рыночную цену за пакет акций СЗАО "Авиакомпания "МАУ" является применение конкурентного способа продажи акций.

“В соответствии с ч. і ст.15 Закона Украины "О приватизации государственного имущества", которая определяет способы приватизации, предусмотрена продажа акций (долей, паев), принадлежащих государству в хозяйственных обществах, на аукционе, по конкурсу, на фондовых биржах и другими способами, которые предусматривают общедоступность и конкуренцию покупателей.

Общеизвестным фактом является то обстоятельство, что дефицит государственного бюджета Украины сейчас составляет свыше 100 млрд. грн.

Одной из основных целей приватизации, согласно со ст.2 Государственной программы приватизации, является поступление средств от приватизации в государственный бюджет Украины. Ст. 11 Государственной программы приватизации определена также необходимость достижения максимального экономического эффекта от приватизации”, - говорится в письме.

Поэтому, считают в “Днепроавиа”, является целесообразным при приватизации государственного пакета акций СЗАО "Авиакомпания "МАУ" применить такой способ продажи пакета акций, как проведение конкурса с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона как единственно возможный, целесообразный и эффективный, который способен обеспечить получение максимальной справедливой рыночной цены за объект приватизации, то есть обеспечить поступление в государственный бюджет Украины наибольшей суммы, достичь максимального экономического эффекта от приватизации. В этой связи “Днепроавиа” просит ФГИУ издать соответствующий приказ.

“В случае проведения конкурса с использованием открытости цены по принципу аукциона по продаже пакета акций СЗАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", мы будем принимать в нем участие, а в случае победы приложим все усилия для обеспечения эффективной работы СЗАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины"”, - заверили в “Днепроавиа”.