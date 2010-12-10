Переработка контейнеров в портах в ноябре выросла почти на 27%

По оперативным данным, за 11 месяцев этого года общий объем переработки контейнеров в Ильичевском, Одесском и Мариупольском морских портах вырос на 26,9% - до 595 тыс. 197 TEU, по сравнению с 11 месяцами 2009 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры (бывшее Минтранссвязи).

В частности, Одесский порт обработал 316 тыс. 345 TEU (+37%), Ильичевский порт - 273 тыс. 698 TEU (+16%), Мариупольский порт - 5 тыс. 674 TEU (+38%).

Кроме того, по состоянию конец ноября Одесский порт обработал первую тысячу контейнеров в режиме трансшипмента.

Напомним, ведомством были подготовлены изменения в нормативно-правовые акты, которые устанавливают, что время обработки и оформления одного контейнера не должно превышать четырех часов. Кроме того, для увеличения объема контейнерных перевозок была введена 50% скидку на перевалку в режиме трансшипмента.