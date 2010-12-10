В Украине будет создана современная транспортная инфраструктура в Восточной Европе

Вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ определил первоочередные направления организации работы отрасли, отметив, что Президент Украины поставил задачу создать, как минимум, в Восточной Европе сильнейшую инфраструктуру.

Об этом сообщили УНИАН в Министерстве инфраструктуры (бывшее Министерство транспорта и связи - УНИАН).

В частности, относительно авиации Б.КОЛЕСНИКОВ сказал, что в рамках подготовки к Евро-2012 Украина получит четыре современных аэропорты. «Проблема №1 после Евро - Симферополь, Одесса, Запорожье. Нужно также восстановить инфраструктуру тех аэропортов, которые сегодня не работают: Луцк, Полтава и др.», - сказал он.

Также министр отметил, что сейчас готовится контракт с компанией "Хюндай" по организации скоростного железнодорожного движения. «Скорее всего, он будет подписан в ближайшее время, и уже весной 2011 года украинцы получат качественные перевозки европейского уровня по доступным украинским ценам», - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом создал Министерство инфраструктуры Украины, Государственную автотранспортную службу Украины, Государственную авиационную службу Украины, Государственную службу связи Украины, Государственную службу морского и речного транспорта Украины, реорганизовав Министерство транспорта и связи Украины, а также возложив на создаваемое министерство функции по реализации государственной политики в сфере туризма.

Президент освободил от должности министра транспорта и связи Константина ЕФИМЕНКО и назначил Бориса КОЛЕСНИКОВА вице-премьер-министром – министром инфраструктуры.

Первая часть Концепции автодорог будет подготовлена в конце января

Уже в конце января 2011 года будет подготовлена первая часть Концепции автомобильных дорог.

Как сообщили УНИАН в Министерстве инфраструктуры (бывшее Министерство транспорта и связи), об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

По его убеждению, важнейшая инфраструктурная составляющая – автомобильные дороги. При этом построить качественно, быстро и с наименьшим риском хищения позволит привлечение ведущих европейских компаний. «Дороги – это дорогое, но необходимое удовольствие. Для всех украинских ямочных ремонтов подходит хорошая пословица «скупой платит дважды». Поэтому дороги должны быть построены. Мы будем привлекать ведущие институты, специалистов по проектированию и контролю качества из Украины, Германии, Франции, Италии, США», - сказал он.

Во-вторых, по словам Б.КОЛЕСНИКОВА, нужно отобрать те компании, которые дорожат своей репутацией: то есть, должна быть конкуренция. «Третье условие: нужно сегодня использовать современные технологии, начинать путь с биополотна, которое, как во всем мире, выкладывается на песчаную основу. Это позволяет в будущем не иметь ямок и не «списывать» средства на ямочный ремонт», - сказал он.

Вокруг городов-миллионников будут построены кольцевые дороги – по принципу МКАД в России. «К Евро-2012 мы сделаем все, что возможно. В первую очередь, Киев должен иметь новое кольцо», - сказал вице-премьер-министр.