Родной брат погибшего Президента Польши Леха Качинского Ярослав КАЧИНСКИЙ считает безосновательными обвинения пилотов в Смоленской авиакатастрофе.

Об этом он сказал собственному корреспонденту УНИАН в Польше.

“Возложение вины за аварию на пилотов является совершенно оторванной от реальности версией”, - сказал Я.КАЧИНСКИЙ.

По его словам, диспетчер Смоленского аэродрома постоянно подтверждал экипажу правильность выбранного ими курса посадки. “Пилоты получили согласие на посадку, их информировали, что они на правильном курсе, а это на нормальном языке означает, что попадают на начало взлетно-посадочной полосы. В чем их вина?», - сказал Я.КАЧИНСКИЙ.

Он как экс-премьер Польши отметил, что совершил сотни полетов и “если диспетчер говорит, что самолет на правильном курсе, то речь идет о посадке”.

Я.КАЧИНСКИЙ отметил, что корректная работа диспетчера позволяет посадить самолет в условиях тумана.

Я.КАЧИНСКИЙ также заявил, что сформированная партией «Гражданская платформа» (РО) власть Польши не признает российскую сторону ответственной за Смоленскую авиакатастрофу, унесшую жизнь 96 граждан Польши, в том числе Президент Леха Качинского.

Он отметил, что об этом может свидетельствовать поведение главы правительства Дональда ТУСКА, который еще в день катастрофы вместо того, чтобы добиваться от России выяснения причин трагедии, принимал соболезнования от своего российского коллеги Владимира ПУТИНА.

По словам Я.КАЧИНСКОГО, причины авиакатастрофы в Польше, кроме прокуратуры, исследует правительственная комиссия, которую возглавляет министр внутренних дел Ежи МИЛЛЕР.

Он также заявил, что «моральная и политическая ответственность» лежит на РО, которая годами вела против Л.Качинского политику «очернения». По его мнению, в том числе из-за такой политики был организован отдельный визит Д.ТУСКА на мероприятие к 70-й годовщине Катыньской трагедии в Смоленск, который состоялся за три дня до авиакатастрофы.

„Лично ТУСК, Бронислав КОМОРОВСКИЙ (экс-председатель Сейма, а ныне президент Польши – УНИАН), министр обороны Богдан КЛИХ и глава канцелярии правительства Томаш АРАБСКИЙ несут политическую ответственность за эту катастрофу, поскольку собственно их действия за последние годы привели к тому, что она могла произойти”, - сказал Я.КАЧИНСКИЙ и добавил, что катастрофа унесла жизни половины высшей партийной элиты PIS.

Он также отметил, что не поверит ни одному рапорту о причинах катастрофы, кроме подготовленного международными экспертами.

Как сообщал УНИАН, в октябре Межгосударственная авиационная комиссия передала Польше проект рапорта о причинах Смоленской катастрофы, в котором, по неофициальным данным, главная вина за трагедию возлагается на пилотов.

В начале декабря представитель Польши в МАК Эдмунд КЛИХ заявил, что имеет серьезные замечания к российскому рапорту.

Возглавляемая Е.МИЛЕРОМ комиссия по изучению причин Смоленской авиакатастрофы должна до 19 декабря предоставить свои замечания к российскому проекту рапорта.