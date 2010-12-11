Министр транспорта Шотландии подал в отставку за неспособность справиться с хаосом на дорогах

Министр транспорта Шотландии Стюарт СТИВЕНСОН подал в отставку под прессом критики за неспособность справиться с хаосом в стране из-за аномально суровой даже для северной территории зимы.

Как передает телерадиокорпорация Би-би-си, зима в Шотландии холоднее, чем на юге страны. Снега здесь больше, и температуры ниже. Со снегопадами, которые обрушились на регион еще в конце ноября, транспортная инфраструктура не может справиться до сих пор. Погодная обстановка на территории Шотландии остается весьма сложной, в то время как на остальной территории Великобритании зимние морозы и снегопады сменились оттепелью.

Из-за заносов и обледенения трасс в Шотландии возникли перебои с поставкой бензина, многие школы закрыты в течение нескольких недель, периодически возникают перебои в работе аэропорта Эдинбурга.

Самые большие проблемы возникли у местных властей в минувший понедельник, когда на регион обрушились новые снегопады. Десятки людей были блокированы на трассах, и им пришлось ночевать в машинах. Министерство обороны Великобритании по согласованию с городскими властями шотландской столицы направило в Эдинбург военнослужащих для уборки снега у важных социальных объектов, таких как больницы, медицинские центры, аптеки, магазины.

Хотя на министра с обвинениями обрушились представители оппозиционных партий местного парламента, глава исполнительной власти и лидер Шотландской национальной партии Алекс САЛМОНД принял отставку своего министра "с огромным сожалением".

"Я прекрасно понимаю причины вашего ухода, но, честно говоря, я считаю несправедливым, что вы столкнулись с этими проблемами. Вы работали над тем, чтобы транспортная сеть была готова к зиме. И она справлялась до минувшего понедельника", - написал руководитель в ответном письме С.СТИВЕНСОНУ.

Сам министр также выразил сожаление тем, что не сумел справиться с ситуацией.