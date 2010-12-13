В 11 подтопленных районах Закарпатья ситуация стабильная и контролируемая – МЧС

На 7 часов утра в 11 районах Закарпатской области (Береговский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорный, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский и Хустский), которые были подтоплены тало-дождевым паводком, ситуация стабильная и контролируема.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

На всех реках наблюдается дальнейший спад уровней воды.

Проводятся аварийно-восстановительные работы, в которые вовлечены коммунальные службы области и подразделения МЧС (всего 63 чел. и 16 единиц техники, в том числе от МЧС 36 лиц и 9 единиц техники).