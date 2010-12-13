Возле Антарктиды затонуло южнокорейское рыболовецкое судно

Южнокорейское рыболовецкое судно с 42 членами экипажа на борту затонуло у берегов Антарктиды в 2,5 тыс. километрах к югу от Новой Зеландии и в тысяче километров к северу от расположенной на Антарктиде базы Мак-Мердо (McMurdo).

В результате этой трагедии погибли 4 человека и 18 пропали без вести, сообщает ИТАР-ТАСС.

20 моряков удалось спасти находившимся поблизости рыболовецким судам, сообщил представитель МИД Южной Кореи. По его данным, в состав экипажа входили 11 индонезийцев, 11 граждан Вьетнама, восемь южнокорейцев, восемь китайцев, три филиппинца и один гражданин России.

Сотрудник южнокорейского МИД также отметил, что Сеул обратился к новозеландским спасателям за помощью в розыске пропавших без вести людей.

Сообщения о тонущем судне были отправлены всем судам, оказавшимся поблизости. Также к месту происшествия направили самолет новозеландских ВВС.

О причинах, по которым затонул траулер, ничего не сообщается, отмечает NEWSru.