ЮЖД инвестировала 15 млн. грн. в Белопольский завод

Южная железная дорога инвестировала 15 миллионов гривень в расширение мощностей Белопольского путевого ремонтно-механического завода в Сумской области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Сумской областной госадминистрации.

Первая очередь строительства, инициированного начальником Южной железной дороги Виктором ОСТАПЧУКОМ, должна быть завершена до конца текущего года. К этому времени строители, как планируется, сдадут в эксплуатацию бытовой корпус, цех по ремонту техники и компрессорную станцию предприятия.

«Сейчас у нас хватает работы, заказы поступают стабильно. С открытием цеха по ремонту и обслуживанию мы сможем быстрее справляться с поставленными задачами», - отметил директор Белопольского путевого ремонтно-механического завода Олег СИДОРЕНКО.

Предприятие создано на базе бывшего вагонного депо в городе Белополье Сумской области. За год работы им было отремонтировано 19 единиц специальной путевой техники.

«Согласно расчетам, в следующем году мы сможем отремонтировать 25 единиц специальной техники и 30-40 железнодорожных платформ, что полностью удовлетворит потребности Южной железной дороги», - отметил О.СИДОРЕНКО.

В перспективе на предприятии планируется построить еще один ремонтный и столярный цеха, гаражи, а также обустроить территорию.