В центре Львова трамвай сошел с рельсов и врезался в маршрутку

Сегодня около 9.30 в центре Львова, на проспекте Свободы, трамвай сошел с рельсов и врезался в маршрутное такси.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Управления ГАИ во Львовской области Светлана ДОБРОВОЛЬСКАЯ, вследствие столкновения трамвая и маршрутки пострадали трое людей.

Обстоятельства, приведшие к схождению трамвая с рельсов, а также количество потерпевших, выясняют сотрудники милиции.