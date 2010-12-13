Перевозчики могут привести цены на проезд в маршрутках в соответствие с ценой топлива — ВААП

Автоперевозчики 17 декабря на плановом общем годовом собрании намерены рассмотреть вопрос приведения цен на проезд в маршрутных такси в соответствие с ценой топлива. Об этом в комментарии УНИАН по телефону сообщил глава Всеукраинской ассоциации автоперевозчиков (ВААП) Виталий РЕВА.

По его словам, годовое собрание не проводится специально для рассмотрения вопроса тарифов, оно является плановым, однако «эта тема будет присутствовать».

«Есть тенденция к тому, что тарифы необходимо повышать. Будут приняты рекомендации (на собрании - УНИАН) привести тарифы в соответствие со стоимостью топлива, это будет принято решение, и его требуют от нас перевозчики. Готовится соответствующее обращение и к Президенту, и к премьеру, о том, что дальше так работать нельзя», - сообщил В.РЕВА.

По его словам, на собрании не будет рассматриваться ни конкретный уровень повышений, ни дата, поскольку каждый перевозчик будет принимать относительно этого свое решение, в соответствии со своими потребностями. «Не известно (уровень повышения — УНИАН), потому что каждый перевозчик – у нас (в ассоциации) 1430 перевозчиков — каждый рассчитывает для себя — у одного база, другой в аренде, учитывается длина маршрута», - сказал он.

В то же время, как эксперт, В.РЕВА отметил, что тарифы необходимо повышать на 1-2 грн., так как перевозки стали убыточными. «Ориентировочно, мое мнение как эксперта, минимум на одну гривну, а вообще-то на гривны две минимум надо, для того чтобы по нулям хотя бы пойти. Это мое мнение, но тут, как каждый рассчитает, сумеет убедить, показать городу, согласовать или не согласовать... Пока вот эта работа ведется, она достаточно пассивна, все ждали, что будет какое-то указание сверху — указания сверху нет и, видимо, не будет – и все должны выживать самостоятельно», - сказал В.РЕВА.

Как отметил глава ВААП, вопрос повышения тарифов необходимо поднимать, так как «увеличение стоимости топлива уже перешагнуло за 8 грн.», в то время, как нынешние тарифы остались на уровне трехгодичной давности, они рассматривались, когда стоимость топлива была ниже в 2,5 раза.

По словам главы ВААП, на годовом собрании перевозчиков вопрос повышения будет поставлен жестко. «И будет сказано, чтобы эти тарифы были рассчитаны в соответствии с методикой, которая уже утверждена Минтрансом, где закладывается и реальная стоимость топлива. Поэтому сказать, на сколько, я мне могу», - подытожил В.РЕВА.

Как отметил он, на нынешнем уровне тарифы не соответствуют экономическим реалиям.

«Стандартная европейская и мировая норма: стоимость проезда — равна стоимости 1 литра топлива. Вот, если исходить из европейских стандартов, у нас должен быть тариф где-то 1 евро. Ну, естественно, что на 10 грн. никто не перейдет, но, тем не менее, уже в таких условиях работать сегодня невозможно», - сказал он.

По данным В.РЕВЫ, усугубляет ситуацию то, что КГГА за этот год перечислила перевозчикам, с которыми имеет договора, меньше половины субвенций из необходимых 350 млн. грн. за перевозку льготников.

Он также подтвердил, что знает о ситуации, что некоторые столичные перевозчики подняли в минувшие выходные проезд на 50 коп. По его словам, это те перевозчики, которые до этого периода «работали на нуле и в убыток себе». По его словам, за последние полгода около 10 киевских перевозчиков обанкротились. «Естественно, тарифы требуют пересмотра, и каждый перевозчик, который заключил договор с администрацией, имеет право поменять тариф. Если администрация будет возражать, то он все равно может, исходя из собственных возможностей, поменять их», - сообщил глава ассоциации, добавив, что в таком случае перевозчик будет иметь несогласованный тариф, и в соответствии с законодательством, будет платить НДС, и «вынужден будет еще увеличить тарифы».