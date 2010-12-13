Ялтинский порт принят в Ассоциацию круизных портов Средиземноморья

Участники генеральной ассамблеи Ассоциации круизных портов Средиземноморья (MedCruise) единогласно проголосовали за принятие Ялтинского порта в члены организации. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, участие порта в работе Ассоциации позволит увеличить количество заходов в порт судов класса «Люкс», что, в свою очередь, будет пополнять бюджет предприятия и города, и позволит укрепить международный статус Ялты.

При этом между руководством порта и членами Совета директоров MedCruise достигнута договоренность об организации новой круизной линии.

В перспективе в Черном море появится круизное судно, которое будет работать между портами Украины, России, Болгарии, Турции, Румынии и Грузии.

Как отмечается в сообщении, руководство Ассоциации помогает привлекать иностранные инвестиции для строительства и реконструкции причалов и инфраструктуры портов, которые присоединяются к организации, тем самым делая их более привлекательными для иностранных туристов.

Напомним, в следующем году в Ялтинский порт прибудут представители компании «Royal Caribbean International», которая осенью этого года уже изъявила желание развивать порт.