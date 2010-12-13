«Киевстар» снизит тарифы на роуминг в странах СНГ

Оператор мобильной связи «Киевстар» обязался снизить тарифы на услугу международного роуминга в странах СНГ. Об этом УНИАН сообщили в Антимонопольном комитете Украины.

«По требованию Антимонопольного комитета Украины ЗАО «Киевстар Дж.Ес.Ем» снижает стоимость услуги по международному роумингу в ряде стран СНГ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Киевстар» принял решение о снижении на 54% тарифов на исходящие звонки в роуминге в Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Согласно данным «Киевстара», стоимость входных звонков в роуминге в этих странах будет снижена на 40%.

Как ранее сообщал АМКУ, второй оператор мобильной связи - «МТС УКРАИНА» - обязался снизить тарифы на услугу по роумингу в странах СНГ. В частности, в результате внедрения оператором тарифной зоны «СНГ», тарифы МТС на роуминг в странах СНГ и Грузии будут снижены в среднем на 58%.

Как сообщал УНИАН, АМКУ выдвинул официальные требования к «МТС УКРАИНА», «Киевстару», «Астелиту», «Украинским радиосистемам», «Голден Телеком», «Укртелекому» и «Телесистемам Украины» привести тарифы на услуги по роумингу к экономически обоснованным.