НКРС обяжет мобильных операторов дважды в год извещать абонентов о качестве связи

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) планирует обязать мобильных операторов дважды в год извещать абонентов о качестве предоставляемой связи. Об этом говорится в решении НКРС №566 «Об одобрении проекта изменений к Лицензионным условиям осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций по предоставлению услуг подвижной (мобильной) телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи», текстом которого располагает УНИАН.

Согласно решению, планируется дополнить действующие Лицензионные условия требованием о том, что лицензиат «обязан периодически (не реже одного раза в полгода) обнародовать показатели качества телекоммуникационных услуг, по которым они предоставляются потребителям в разных регионах», путем размещения информации в средствах массовой информации, на собственных веб-сайтах и в пунктах обслуживания потребителей.

Кроме того, проектом изменений в Лицензионные условия НКРС планирует требовать от операторов пропуск трафика между сетями операторов мобильной телефонной связи «осуществлять с использованием непосредственного взаимосоединения (прямых каналов) своих сетей». Транзитные же (обходные) маршруты операторы смогут использовать только для обеспечения устойчивости работы и надежности телекоммуникационных сетей.

Проект изменений в Лицензионные условия будет направлен на согласование в заинтересованные центральные органы исполнительной власти, и размещен на веб-сайте комиссии.