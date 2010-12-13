Список наиболее посещаемых Интернет-ресурсов в Украине возглавил Google

Список 25 наиболее посещаемых пользователями Интернет в Украине интернет-ресурсов (доменов) возглавил Google. Об этом сообщили УНИАН в Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ).

Согласно сообщению, рейтинг наиболее посещаемых ресурсов, составлен по данным исследования компании InMind, выполняемого по заказу ИнАУ.

По данным исследования, среднее значение дневной доли аудитории за ноябрь (среднедневной доли) Google составило 65,22% посетителей. Далее в рейтинге расположились домены: Vkontakte (среднедневная доля - 56,57%), mail.ru (46,29%), yandex (36,61%), odnoklassniki (25,00%), ukr.net (21,09%). У остальных доменов среднедневная доля составила менее 20%.

Лидирует Google и в рейтинге доменов, ранжированных по охвату пользователей (по доле людей среди целевой аудитории, которые посещали ресурс, по крайней мере, один раз за ноябрь). На долю этого ресурса пришлось 87,01% пользователей. На втором месте в этом рейтинге домен mail.ru (81,25%), далее: Vkontakte (78,05%), yandex (74,91%), youtube.com (64,64%), wikipedia.org (64,48%). У остальных интернет-ресурсов охват составляет менее 60% аудитории.

Следует учитывать, что в исследовании ресурсы google.com.ua, google.com, google.ru и другие были объединены в ресурс Google. Также были объединены: Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru - в yandex; Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua - в odnoklassniki; Vkontakte.ru, vk.ru - в Vkontakte.

Справка УНИАН. Источник данных – исследование Opinion Software Media - проект медиаизмерения Интернет аудитории Украины, основанный на user-centric подходе. Методология исследования основана на работе постоянно действующей репрезентативной панели Интернет пользователей, на домашние и рабочие компьютеры которых установлено специальное программное обеспечение. Данная методология позволяет осуществлять мониторинг всех посещаемых украинскими пользователями интернет-ресурсов, как национальных, так и международных. Панель репрезентирует Интернет пользователей всей Украины в возрасте 15 лет и старше. Ее дизайн основан на данных ежеквартальных установочных исследований населения Украины, которые проводятся оффлайн.

Основная цель исследования анализ посещаемости веб-ресурсов и социально-демографический профиль их посетителей.

Интернет Ассоциация Украины была создана в ноябре 2000 года с целью консолидации усилий всех заинтересованных сторон в развитии Интернета в Украине. Ассоциация объединяет более ста компаний: крупнейших провайдеров, операторов связи, регистраторов доменных имен, производителей оборудования, выставочные, издательские и другие компании, имеющие непосредственное отношение к украинскому сегменту Интернет.