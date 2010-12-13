В Сумах состоится конкурс на право аренды здания аэровокзального комплекса

Управление имущества коммунальной собственности Сумского горсовета 5 января 2011 года проведет конкурс на право аренды недвижимого имущества коммунальной собственности территориальной общины города, среди 23 объектов которого - аэровокзальный комплекс.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Сумской мэрии, объекты общей площадью 5855,2 кв. м. находятся преимущественно в подвалах и на первых этажах зданий. Крупнейшим объектом, поданным на конкурс, является здание аэровокзального комплекса площадью 4 тыс. кв. м.

Почти все помещения будут предоставляться в аренду сроком на 2 года 11 месяцев с последующим пролонгированием договора аренды. Начальный размер месячной арендной платы определен в соответствии с Методикой расчета использования платы за аренду государственного имущества, утвержденной постановлением КМУ № 786 от 04.10.95 с изменениями и дополнениями.

Согласно условиям конкурса, его участники должны увеличить размер месячной арендной платы не менее чем на 15%. Кроме того, победитель конкурса обязуется своевременно платить арендную плату, он должен провести экспертную оценку и страхование объекта аренды за собственный счет. Среди условий конкурса – создание новых рабочих мест и безопасных и безвредных условий труда; возмещения расходов связанных с обеспечением объекта аренды коммунальными услугами; осуществление реконструкции объекта, технического переоборудования и улучшение также будет происходить за счет средств арендатора без возмещения стоимости проведенных работ.

Отмечается также, что в марте текущего года аэровокзальный комплекс уже получал арендатора – подобный конкурс выиграл частный предприниматель. Победитель должен был представить депутатам городского совета свое виденье использования объекта, бизнес-план и инвестиционные обязательства. По данным мэрии, сначала предприниматель планировал разместить там культурно-развлекательный комплекс, но остановился на идее создания бесплатного молодежного «экстремально-музыкального» центра. В конце концов, после нескольких недель выяснения всех возможностей и наличия документов, конкурсная комиссия так и не подписала протокол относительно признания этого частного предпринимателя победителем. Поэтому помещение аэровокзального комплекса снова выставлено на конкурс с передачей в аренду без права приватизации сроком на 15 лет (первые 8 лет арендная плата составит 1 грн. в год, следующие 7 лет – согласно действующей методики в 2018 г.).

Арендатор будет иметь право передачи части объекта в субаренду в порядке, установленном действующим законодательством. Также он должен капитально отремонтировать помещение за собственный счет и содержать в надлежащем санитарном состоянии как само здание, так и прилегающую территорию.