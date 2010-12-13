Кабмин согласовал привлечение ЮЖД 261 млн. долл. кредита под госгарантии

Кабинет министров Украины постановлением от 6 декабря 2010 г. №1125 согласовал привлечение Уставным территориально-отраслевым объединением "Южная железная дорога" (ЮЖД) кредитных средств в сумме, эквивалентной 261 млн. долл. США, в обеспечение обязательств, по которым предоставляются государственные гарантии. Текст документа размещен на сайте КМУ.

Кредитные средства (с процентной ставкой не выше 4,8 процента годовых на дату заключения кредитного соглашения и сроком его действия десять лет) направят на приобретение скоростных межрегиональных электропоездов

При этом установлено, что обеспечением выполнения обязательств ЮЖД является выручка от перевозки с использованием приобретенных скоростных межрегиональных электропоездов, которая составляет 100% суммы предоставленной государственной гарантии. Выбор кредиторов, предоставляющих кредит под государственные гарантии, осуществляется ЮЖД в установленном законодательством порядке; плата за предоставление государственных гарантий устанавливается в размере 0,01 процента годовых непогашенной суммы заимствования.