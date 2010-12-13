Полтавский тепловозоремонтный завод модернизировал 4 тепловоза для Якутских железных дорог

Полтавский тепловозоремонтный завод совместно с компанией General Electric (США) в декабре закончил модернизацию 4 тепловозов для Якутских железных дорог.

Об этом журналистам сообщил представитель предприятия.

По его словам, модернизация одного тепловоза обходится заказчику в пределах 1,5 млн. долл.

«В данных тепловозах использовали новый силовой модуль американской компании General Electric под названием MiniSkid (Short Skid). При разработке нового модуля вместо 12-цилиндрового двигателя применяется более экономичный 8-цилиндровый дизельный двигатель. Модернизация позволит на 8 лет продлить срок эксплуатации тепловоза. Отличительной способностью данных тепловозов является способность выдерживать низкие температуры минус 55 градусов», - сказал сопредседатель Наблюдательного совета предприятия Сергей ПАВЛЮЧЕНКО.

Напомним, начиная с 2008 года, завод модернизировал для Якутских железных дорог 15 тепловозов.

Справка УНИАН. Полтавский тепловозоремонтный завод ремонтирует тепловозы ТЕП-70, 2ТЭ-116, ТЭМ-7 и М-62 всех модификаций.

Мощность завода рассчитана на ремонт 800 дизелей по 60-70 секций в месяц. 60% мощностей производства изношены. 13% производства завода составляет производство запасных частей.

2009 год полтавский Тепловозоремонтный завод закончил с убытком 19,909 млн. гривен.

В 2009 году завод сократил чистый доход на 74,8%, или 145,579 млн. до 49,046 млн. грн., по сравнению с 2008 годом.