КВЗ выполнил контракт и поставил Киевскому метрополитену все пять составов метро

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) выполнил контракт и поставил коммунальному предприятию «Киевский метрополитен» все пять составов метро.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

«В Киев отправлен пятый по условиям договора на 2010 год поезд метро из 5 вагонов. Контракт 2010 года мы выполнили», – отметили в пресс-службе.

По словам начальник корпуса пассажирского вагоностроения Николая МИХАЙЛОВА, поезд поступит в электродепо «Харьковское», где специалисты вагоностроительного завода проведут ряд пусконаладочных работ. Согласно плану, поезд должен выйти на линии столичной подземки в январе следующего года.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых.

В 2009 году Крюковский вагоностроительный завод уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза – до 3300 штук.