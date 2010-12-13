КВЗ выполнил контракт и поставил ЮЗЖД 21 пассажирский вагон

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) выполнил контракт и поставил Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) 21 пассажирский вагон

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

«10 декабря Юго-Западной железной дороге мы отправили 5 пассажирских вагонов, тем самым завершив выполнение контракта на поставку 21 вагона в текущем году», – сообщила руководитель пресс-службы предприятия Анна КУДИЯРОВА.

По ее словам, первые 11 вагонов в рамках контракта были отправлены еще 9 ноября т.г.

«После этого мы передали им еще 5 вагонов, и вот теперь передали последнюю партию из 5 вагонов. Контракт мы выполнили», – сказала А.КУДИЯРОВА.

При этом она отметила, что интерьер вагонов выполнен в современном стиле, вагоны оснащены вакуумными туалетами и мощной системой кондиционирования, информационными табло, охранной сигнализацией на случай вмешательства в купе пассажира, системой вызова проводника в купе пассажира. В каждом купе есть розетка для ноутбука или подзарядки мобильного телефона. А нерабочие тамбуры вагонов оборудованы дополнительной вентиляцией. Для улучшенного обслуживания пассажиров купе проводников оборудовано бытовой техникой: холодильником и СВЧ-печью.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых.

В 2009 году Крюковский вагоностроительный завод уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза – до 3300 штук.

