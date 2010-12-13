СБУ задержала обвиняемого, который нанес операторам мобильной связи ущерб на 1 млн. грн.

Сегодня в Чернигове сотрудники СБУ задержали гражданина Д. - одного из обвиняемых в организации несанкционированного вмешательства в работу сетей электросвязи операторов мобильной связи Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 УК Украины, установлено, что двое злоумышленников из корыстных побуждений больше года, используя специальное оборудование, нарушали установленный действующим законодательством порядок прохождения международных телефонных вызовов.

Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб операторам мобильной связи на сумму почти 1 млн. грн.

Сейчас следствие продолжается.

Свидетелем по этому делу проходил заместитель редактора одного из интернет-изданий К.БАРАНОВ, который был на допросе в УСБУ в Киеве 10 декабря и предоставил важные для следствия показания, которые помогли установить местопребывания разыскиваемого, проинформировали в пресс-центре.