Госбюджет-2011 не предусматривает 250 млн. грн. на строительство метро в Днепропетровске – депутат

В проекте госбюджета на 2011 г. не предусмотрены 250 млн. грн. на строительство метро в Днепропетровске, обещанные Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ во время рабочего визита в регион 12 октября т.г. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Украины Святослав ОЛЕЙНИК.

"В проекте бюджета-2011 правительство прописало выделение денег на метро в Днепропетровске за счет кредита ЕБРР в размере 200 млн. евро. Я не знаю, по какой причине правительство не находит бюджетных средств для Днепропетровской области, но знаю, что есть обещание президента и его поручение о решении важного для города вопроса – строительства метро. И это должно быть выполнено», - заявил С.ОЛЕЙНИК.

По его словам, Днепропетровск, согласно обещаниям главы государства, должен получить прямые бюджетные субвенции, а не кредиты на продолжение строительства метро.

Народный депутат сообщил, что направил соответствующие предложения в бюджетный комитет Верховной Рады и в адрес премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Днепропетровске на заседании регионального комитета по экономическим реформам заявил, что на строительство метро в Днепропетровске на 2011 год следует предусмотреть в госбюджете 250 млн. грн.