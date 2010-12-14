Попов просит Госценинспекцию проверить обоснованность повышения тарифов в маршрутках

Глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ обратился в Государственную инспекцию по контролю над ценами с просьбой проверить экономическое обоснование повышения стоимости проезда в маршрутных такси частными перевозчиками.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Как отметили в Главном управлении по вопросам ценовой политики, согласно Постановлению Кабинета министров, которое утверждает изменения к порядку проведения конкурса на определение перевозчика на конкретном маршруте, Главное управление транспорта города не имеет права регулировать изменение тарифов на проезд частными перевозчиками.

По информации Главного управления транспорта, ряд перевозчиков уже повысили стоимость проезда, направив экономическое обоснование. Такое повышение они объясняют тем, что за последний год выросла минимальная заработная плата и подорожали горюче-смазочные материалы, в том числе в декабре значительно выросли цены на дизельное топливо.

Главное управление сейчас проводит свой анализ обоснования повышения стоимости проезда и сравнительный анализ стоимости проезда в других городах Украины.

Вместе с тем А.ПОПОВ подчеркнул, что тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте останутся неизменными.