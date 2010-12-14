В Черкасской области перевозки грузов увеличились на 11%

В январе-ноябре этого года транспортные предприятия Черкасской области перевезли 10,2 млн. тонн грузов, что на 10,6% больше прошлогоднего показателя. Грузооборот увеличился на 20,4% - до 8,6 млн. ткм.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Железнодорожным транспортом в январе-октябре 2010 г. отправлено 6,3 млн. тонн грузов и выполнено грузооборот 7,5 млрд. ткм, что, соответственно, на 3,8% и на 19,2% больше, чем в январе-октябре 2009 г.

Автомобильным транспортом, с учетом грузовых перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевезено 3,8 млн. тонн грузов и выполнено грузооборот в объеме 1,04 млрд. ткм, что, соответственно, на 25% и на 25,3% больше объемов января-ноября 2009 г.

Речным транспортом перевезено 81 тыс. т грузов, что, соответственно, на 13,1% больше объемов за январь-ноябрь 2009 г. Выполненный грузооборот увеличился в 2,1 раза и составляет 72,1 млн. ткм.