Одесский порт с апреля обработал 1 млн. тонн венесуэльской нефти

Одесский порт с апреля 2010 г. обработал транзитом на Беларусь 1 млн. тонн венесуэльской нефти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерстве инфраструктуры Украины.

В сообщении отмечается, что в частности, после выгрузки 6 декабря танкера Paramount Hanover количество венесуэльской нефти, которое поступает через Одесский порт, достигло отметки 1 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, первая партия венесуэльской нефти прибыла в Одессу в конце апреля текущего года. На начало декабря количество обработанных танкеров составило 12 единиц, общий объем доставленного груза - 924,4 тыс. тонн.

Из Одессы нефть транспортируется железной дорогой на нефтеперерабатывающий завод в г. Мозырь (Беларусь).