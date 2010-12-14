Кабмин одобрил Концепцию развития электронного управления в Украине

Кабинет министров Украины 13 декабря одобрил Концепцию развития электронного управления в Украине на период до 2015 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкоминформнауки.

Концепция будет реализовываться в три этапа. До 2012 года будут разработаны нормативно правовая и нормативно техническая базы, необходимые для предоставления административных услуг в электронном виде. Также будут созданы единые, гармонизированные с международными, стандарты взаимодействия субъектов электронного управления и единая общегосударственная система электронного документооборота.

На этом же этапе органы государственной власти и местного самоуправления начнут предоставлять услуги гражданам в электронном виде. В частности, через Интернет можно будет зарегистрировать субъект ведения хозяйства, подать отчетность и т.п.

На следующем этапе, который продлится до 2014 года, в электронной форме будут предоставляться услуги во всех областях общественной жизни.

На третьем этапе, который будет длиться до 2015 года, предусматривается создать единую информационно телекоммуникационную инфраструктуру органов государственной власти и местного самоуправления.

По словам председателя Госкоминформнауки Владимира СЕМИНОЖЕНКО, главным достижением электронного управления должен стать «рост доверия общества к власти и преодоление отчуждения между ними». По его мнению, проект будет способствовать более активному привлечению общественности к процессу выработки государственной повестки дня, сделает предоставление государственных услуг более индивидуальным и радикально повысит качество государственных решений, сократив трансакционные расходы.

В Госкоминформнауки считают, что административная реформа, которая начата в Украине, предусматривает не только сокращение чиновнического аппарата, но и внедрение современных управленческих методов. Как показывает опыт стран Балтии и Восточной Европы, электронное управление является одним из самых эффективных среди них.