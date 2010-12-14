IATA улучшила прогноз рынка авиаперевозок на 20010 и 2011 годы

Авиакомпании улучшат свои финансовые показатели в текущем и следующем годах больше, чем прогнозировалось ранее, благодаря подъему авиарынка, сообщила во вторник Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Ассоциация прогнозирует, что общая чистая прибыль авиакомпаний в 2010 году составит $15,1 миллиарда, а в 2011 году им удастся заработать $9,1 миллиарда.

В сентябре IATA ожидала чистую прибыль на уровне $8,9 и $5,3 миллиарда соответственно.

В 2009 году, по оценке IATA, мировые авиакомпании понесли $9,9 миллиарда чистого убытка.

Улучшение прогноза IATA было сделано "исключительно на основе сильных показателей за третий квартал" текущего года, сообщил исполнительный директор отраслевого лобби Джованни Бисиньяни.

Он также добавил, что несмотря на оптимистичный прогноз, ассоциация по-прежнему ждет замедления темпов восстановления в 2011 году и снижения маржи на фоне сохранения "тяжелой обстановки" на рынке.

IATA прогнозирует, что в 2011 году маржа прибыли снизится до 1,5 процента с 2,7 процента, полученных в 2010 году.

В Европе, по ожиданиям ассоциации, авиасектор так и останется под давлением спада в экономике и государственных мер экономии.