Госгорпромнадзор выявил 152 нарушения в работе Запорожского облавтодора

Специалисты Запорожского территориального управления Госгорпромнадзора выявили 152 нарушения в ходе проверки состояния промышленной безопасности и охраны труда на Государственном предприятии "Запорожский облавтодор" ОАО Государственная компания "Автомобильные дороги Украины".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, "в ходе проверки инспекторы проверили работу 57 машин, механизмов и оборудования повышенной опасности и в ходе обследования обнаружили 152 нарушения нормативно-правовых актов по охране труда".

Среди нарушений: эксплуатация газовых установок без проведения проверки параметров срабатывания защиты котла, эксплуатация самодельных станков, осуществление заправки транспортных средств с нарушением требований Правил технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных станций и т.п.

"В связи с выявлением данных нарушений госинспекторы выдали 14 обязательных для исполнения предписаний, к административной ответственности привлечено 10 должностных лиц предприятия", - сообщили в Запорожском теруправлении Госгорпромнадзора.

Справка УНИАН. Основным видом деятельности ГП "Запорожский облавтодор" является строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования. За последние пять лет на предприятии произошло 6 несчастных случаев.